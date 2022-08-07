الجيش المكسيكي يساعد كوبا في إطفاء حريق ضخم اندلع في مستودع للنفط

أفاد موقع "Cubadebate" بوصول أول طائرة تابعة لسلاح الجو المكسيكي تحمل على متنها عسكريين وفنيين لمساعدة السلطات الكوبية في إطفاء الحريق الضخم في مستودع للنفط.

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ونقل الموقع عن الجنرال خوان برافو فيلاسكيز أن الطائرة كانت تحمل 60 عسكريا تابعا للجيش المكسيكي و16 فنيا من شركة "Pemex".

وأضاف أنه من المتوقع أيضا وصول 3 طائرات من سلاح الجو المكسيكي وطائرة واحدة من فنزويلا إلى كوبا في القريب العاجل للمساهمة في إخماد الحريق.

واندلع حريق كبير في خزان للنفط بميناء منطقة ماتانساس مساء أمس الجمعة بعد تعرض قبة الخزان الذي كان يوجد فيه نحو 25 ألف متر مكعب من النفط لضربة صاعقة. وبغض النظر عن العمل المستمر لفرق الإطفاء انتقلت النيران إلى خزان آخر مما أسفر عن وقوع سلسلة من الانفجارات.

وأفادت السلطات الكوبية المحلية بفقدان 17 شخصا نتيجة الحريق. ولكن بحسب وزارة صحة كوبا، أسفر الحريق عن مصرع شخص واحد وإصابة 121 آخرين، لا يزال 36 منهم تحت العلاج في المستشفيات، من بينهم 5 أشخاص في حالة حرجة.

المصدر: نوفوستي