كوسوفو تطلق سراح صحفية روسية تم احتجازها بتهمة بالتجسس لصالح الاستخبارات العسكرية

أعلنت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية إطلاق سراح صحفيتها، داريا أسلاموفا، المحتجزة من قبل سلطات جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد.

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وكتبت الصحيفة: "اتصلت داريا أسلاموفا بنا وأبلغت بأنها متواجدة حاليا في مدينة راشكا على الحدود بين صربيا وكوسوفو. وأطلقت سلطات كوسوفو سراحها في الليلة الماضية بعد عدة ساعات من احتجازها، وبعد ذلك وصلت بشكل مستقل على متن حافلة ركاب إلى الحدود".

وتابعت الصحيفة أن داريا أسلاموفا الآن على اتصال مع السفارة الروسية في صربيا. وتحدثت أن قوات الأمن بكوسوفو بعد احتجازها قالت لها إنه قد يتم تسليمها إلى أوكرانيا وتبادلها بالسجناء الأمريكيين.

ونقلت عن تصريحها: "في الساعة الرابعة صباحا وصلت إلى الحدود، وقام حراس الحدود الصربيون باستجوابي. وحاولوا تحديد أسباب غياب مذكرة طرد".

وأفادت وسائل إعلام روسية باحتجاز الصحفية الروسية داريا أسلاموفا في الليلة الماضية أثناء محاولتها دخول كوسوفو.

وأعلن "وزير داخلية" كوسوفو جلال شفيتسلا، أن الصحفية "متهمة بالتجسس لصالح الاستخبارات العسكرية الروسية".

المصدر: نوفوستي