 
مباشر

الداخلية التركية: أحبطنا هجوما إرهابيا شمالي سوريا

أخبار العالم

الداخلية التركية: أحبطنا هجوما إرهابيا شمالي سوريا
الأناضول
أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن إحباط هجوم إرهابي شمالي سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tkek

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن إحباط هجوم لتنظيم "بي كي كي/ بي واي دي" الإرهابي بمنطقة "درع الفرات" بشمال سوريا.

إقرأ المزيد
الاستخبارات التركية تحيّد
الاستخبارات التركية تحيّد "درسيم ملاطية الكردي" شمالي العراق

وقال صويلو، في بيان عبر حسابه على "تويتر"، أمس السبت، إن فرق الاستخبارات التابعة للأمن التركي، أحبطت الهجوم المزمع تنفيذه في مدينة جرابلس.

وأضاف أن العملية أسفرت عن ضبط 10 كيلوغرامات من المواد الجاهزة للتفجير.

وحسب ما أعلنته وكالة الأناضول التركية فقد "استطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي في شمال سوريا، من العناصر الإرهابية، بينها مدينة الباب".

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا