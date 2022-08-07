"رتبته تعادل رتبة جنرال"..إسرائيل تنشر فيديوهات لأمر وعملية اغتيال القيادي خالد منصور (فيديوهات)

نشرت السلطات الإسرائيلية مقطع فيديو لوزير دفاعها، بيني غانتس، وهو يأمر بتنفيذ عملية الاغتيال ضد خالد منصور، القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي".

ونشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو للقصف الذي أسفر عن مقتل خالد منصور، قائد منطقة جنوب القطاع في "الجهاد الإسلامي"، الذي تتغنى إسرائيل باغتياله، معتبرة أن رتبته تعادل رتبة جنرال.

وجاء في تصريح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشاباك..تم القضاء على قائد منطقة جنوب قطاع غزة في الجهاد الإسلامي الفلسطيني المدعو خالد منصور..رتبة المدعو خالد منصور تعادل رتبة جنرال..بالإضافة إلى ذلك وكما يبدو، تم القضاء على ناشطين إرهابييْن بارزين آخرين، وهما قائد لواء رفح في الجهاد المدعو زياد المدلل وعضو قيادة الجهاد".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "فقد عمد المدعو منصور، في الأيام الأخيرة في تنفيذ عمليات إرهابية تتمثل بإطلاق صواريخ مضادة للدروع وقذائف صاروخية نحو إسرائيل، وكان المخطط والمسؤول المركزي للعملية التخريبية على الحدود والتي أحبطها الجيش في الأيام الأخيرة"، على حد قوله.



وأردف: "على مدى سنوات مضت، كان خالد منصور شريكا في تنفيذ عمليات عديدة، منها العملية في عام 2004 التي أصيب فيها قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، بجروح متوسطة..كما شغل المدعو منصور في عام 2010، منصب قائد الوحدة الصاروخية وتبنى العملية التخريبية التي قتل فيها ضابط وجندي إسرائيليان..كما قاد العشرات من عمليات إطلاق قذائف صاروخية تجاه دولة إسرائيل، بدء من قذائف الهاون وحتى وسائل قتالية صاروخية متقدمة".

واستطرد: "في عام 2015، شغل منصور منصب قائد المنطقة الشمالية في قطاع غزة في الجهاد ومن ثم انتقل الى منصب قائد المنطقة الجنوبية ومسؤول ملف الأنفاق وقيادة الوحدة الصاروخية للجهاد..وفي عملية "حارس الأسوار" (الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية عام 2021) كان مسؤولا عن إطلاق قذائف صاروخية مكثفة نحو دولة إسرائيل خاصة نحو مدينتي أشدود وأشكالون وحاول تنفيذ هجمات ضد قوات جيش الدفاع والمواطنين الإسرائيليين".

#فيديو هكذا تم القضاء على القيادي البارز في #الجهاد_الإسلامي المدعو #خالد_منصور قائد منطقة جنوب القطاع في الجهاد والتي تعادل رتبته رتبة جنرال.



كما يبدو تم القضاء بالعملية على ناشطيْن إرهابييْن بارزيْن أخرييْن وهما قائد لواء رفح والمدعو زياد المدلل عضو قيادة الجهاد #الفجر_الصادقpic.twitter.com/QRoaz42tbL — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 7, 2022

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المصدر: RT