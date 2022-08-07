الدفاع التركية: 4 سفن شحن جديدة محملة بالمنتجات الزراعية تغادر الموانئ الأوكرانية

أفادت وزارة الدفاع التركية بخروج 4 سفن شحن جافة تحمل منتجات زراعية من الموانئ الأوكرانية في اتجاه اسطنبول.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "غادرت الموانئ الأوكرانية، وسيتم إرساء السفن في شمال اسطنبول، حيث سيجري هناك فحصها من قبل مركز التنسيق المشترك".

ويدور الحديث عن سفينة الشحن "مصطفى نيقاتي" المحملة بـ 6 آلاف طن من الزيت، وسفينة الشحن "Star Helena" التي ستنقل 45 ألف طن من بذور زهرة عباد الشمس إلى الصين، وسفينة الشحن "Glory" التي ستنقل 66 طنا من الذرة إلى اسطنبول، وسفينة الشحن "Riva Wind" التي ستصل إلى إسكندرون بـ 44 ألف طن من الذرة.

ويتم نقل الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود في إطار "صفقة الغذاء" التي وقعتها روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في 22 يوليو الماضي باسطنبول. وتقضي هذه الاتفاقية بإلغاء القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، كما تحدد كيفية خروج السفن المحملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود عبر الممرات البحرية الإنسانية الخاصة.

وغادرت أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية ميناء أوديسا في صباح 1 أغسطس الجاري ووصلت إلى اسطنبول في مساء اليوم التالي.

المصدر: نوفوستي