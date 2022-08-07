وفد ليتواني برئاسة نائب وزير النقل يصل إلى تايوان

قالت وزارة الخارجية التايوانية إن وفدا من ليتوانيا بقيادة نائبة وزير النقل والمواصلات الليتواني، أجني فايسيوكيفيتشيوتو، وصل إلى تايوان في زيارة تستغرق خمسة أيام.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الخارجية التايوانية على تويتر في منشور: "ترحب تايوان ترحيبا حارا بأجني فايسيوكيفيتشيتو ووفدها! نتمنى أن تقوم نائبة وزير النقل والاتصالات الليتوانية بزيارة مثمرة لمدة خمسة أيام لتعزيز التعاون الاستراتيجي وعلاقات الأعمال في القطاعات المتقدمة".

The heartiest of #Taiwan🇹🇼 welcomes to @vaiciukeviciute & her delegation! We wish #Lithuania's🇱🇹 deputy minister of transport & communications a highly productive 5-day stay aimed at strengthening strategic cooperation & business tie-ups in the cutting-edge sectors of tomorrow. pic.twitter.com/qWLgoNNKJL — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) August 6, 2022

وذكرت وكالة الأنباء المركزية للجزيرة (CNA) في وقت سابق أنه خلال الزيارة، سيجتمع الوفد الليتواني على وجه الخصوص مع ممثلين عن وزارة النقل.

يذكر أن العلاقات بين ليتوانيا والصين توترت بعد افتتاح مكتب التمثيل الرسمي لتايوان في فيلنيوس (عاصمة ليتوانيا). واحتجت وزارة الخارجية الصينية على ليتوانيا. وفي وقت لاحق، خفضت الصين من جانب واحد العلاقات الدبلوماسية مع فيلنيوس إلى مستوى القائم بالأعمال.

المصدر: نوفوستي