 
مباشر
عاجل
"سرايا القدس" تعلن عن قصف مستوطنة نيريم بعدد من قذائف الهاون

وفد ليتواني برئاسة نائب وزير النقل يصل إلى تايوان

أخبار العالم

وفد ليتواني برئاسة نائب وزير النقل يصل إلى تايوان
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tke8

قالت وزارة الخارجية التايوانية إن وفدا من ليتوانيا بقيادة نائبة وزير النقل والمواصلات الليتواني، أجني فايسيوكيفيتشيوتو، وصل إلى تايوان في زيارة تستغرق خمسة أيام.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الخارجية التايوانية على تويتر في منشور: "ترحب تايوان ترحيبا حارا بأجني فايسيوكيفيتشيتو ووفدها! نتمنى أن تقوم نائبة وزير النقل والاتصالات الليتوانية بزيارة مثمرة لمدة خمسة أيام لتعزيز التعاون الاستراتيجي وعلاقات الأعمال في القطاعات المتقدمة".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية للجزيرة (CNA) في وقت سابق أنه خلال الزيارة، سيجتمع الوفد الليتواني على وجه الخصوص مع ممثلين عن وزارة النقل.

يذكر أن العلاقات بين ليتوانيا والصين توترت بعد افتتاح مكتب التمثيل الرسمي لتايوان في فيلنيوس (عاصمة ليتوانيا). واحتجت وزارة الخارجية الصينية على ليتوانيا. وفي وقت لاحق، خفضت الصين من جانب واحد العلاقات الدبلوماسية مع فيلنيوس إلى مستوى القائم بالأعمال.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا