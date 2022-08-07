ماكرون يبحث مع علييف وباشينيان التطورات في القوقاز

بحث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، التطورات الأخيرة في القوقاز (الوضع في قره باغ).

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وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، أمس السبت، إن ماكرون أجرى خلال الأسبوع الجاري اتصالا هاتفيا مع علييف، وآخر مع باشينيان.

وبحسب البيان، أعرب ماكرون عن قلقه إزاء "الأحداث الخطيرة" التي وقعت خلال الأيام الأخيرة في ممر لاتشين (الرابط بين أرمينيا وإقليم قره باغ).

ودعا ماكرون إلى اتخاذ جميع التدابير لمنع التوتر وضمان استمرار المفاوضات بين الطرفين الأذربيجاني والأرمني.

وشدد على أهمية احترام التعهدات التي قدمها البلدان في إطار مفاوضات وقف إطلاق النار في 9 نوفمبر 2020 (في موسكو)

وأكد البيان أن ماكرون يتابع عن كثب مسار الوضع في جنوب القوقاز.

والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، شن قواتها عملية ضد "قوات أرمنية غير شرعية" في إقليم قره باغ.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "جنديا من الجيش الأذربيجاني استشهد جراء عمل إرهابي تخريبي من جانب قوات أرمنية غير الشرعية في المناطق الخاضعة مؤقتا لسيطرة الوحدات الروسية" (وحدات الفصل بين الطرفين الأذربيجاني والأرمني).

المصدر: الأناضول