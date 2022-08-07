وسائل إعلام: المتقاعدون الألمان يتوجهون إلى بلدان أخرى لتجنب دفع تكاليف التدفئة في الشتاء

قالت وسائل إعلام ألمانية إن المتقاعدين الألمان بدؤوا بالتحضر للذهاب إلى بلدان أخرى دافئة، لتجنب دفع تكاليف التدفئة الباهضة في الشتاء في بلادهم.

وبحسب وسائل إعلام، بدأ المتقاعدون الألمان بالتحضر للتوجه إلى البلدان الدافئة حتى لا يدفعوا مقابل التدفئة في الشتاء ببلدهم، "إنهم سيرحلون بعيدا من أجل قضاء الشتاء لأن ذلك سيكلفهم أقل من البقاء في ديارهم، والسبب الرئيسي هو الارتفاع الحاد في أسعار التدفئة ببلدهم".

ويقول منظمو الرحلات إن الوجهات الأكثر شعبية هي تركيا وتونس ومصر وجزر الكناري. ويشير الخبراء أيضا إلى الطلب على الرحلات إلى تايلاند والسنغال والرأس الأخضر ومنطقة البحر الكاريبي.

ونقلت صحيفة بيلد عن أحد المتقاعدين تحت اسم (لوثار) قوله: "ما الذي يجب أن نفعله في ألمانيا الباردة؟ التدفئة تستهلك أموالنا. وفي تونس، يتم الاعتناء بنا في الفندق من الصباح إلى المساء".

وبحسب الصحيفة، سيتعين على لوثار وزوجته دفع 600 يورو للتدفئة شهريا في الشتاء القادم بدلا من 200 يورو، وهو أمر غير مربح للغاية. ستكون الحياة في تونس أرخص بكثير، ويمكن لأصحاب المعاشات توفير حوالي 300 يورو أسبوعيا.

المصدر: نوفوستي