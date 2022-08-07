مجلس الشيوخ الأمريكي ينظر في مشروع قانون بايدن للاستثمار في البيئة والمجال الاجتماعي

بدأ أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بمراجعة في واحدة من أكبر المبادرات التشريعية للرئيس جو بايدن، تنطوي على استثمارات بمليارات الدولارات في البيئة والمجال الاجتماعي، مع إصلاح ضريبي.

ويخصص مشروع القانون، الذي أطلق عليه قانون خفض التضخم، 370 مليار دولار لأهداف الطاقة النظيفة والمناخ، و64 مليار دولار للرعاية الصحية.

وبحسب المؤلفين، فإن الإصلاح الضريبي الوارد في الوثيقة المكونة من 755 صفحة لن يغطي النفقات الإضافية فحسب، بل سيقلل أيضا من عجز الميزانية بمقدار 300 مليار دولار.

وتقول المصادر إن الاجراءات ستجبر أكبر الشركات في البلاد على دفع "على الأقل بعض ضرائب الدخل الفيدرالية"، والقضاء على مخططات التهرب الضريبي الشائعة لدى أغنى الأمريكيين، ولكنها لن تزيد العبء على أي شخص يكسب أقل من 400 ألف دولار في السنة.

وصوّت جميع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لبدء المناقشة، 51 شخصا بقيادة نائبة الرئيس كامالا هاريس، و 50 من أعضاء مجلس الشيوخ

الجمهوريين صوتوا بالإجماع ضد فتح المناقشة.

المصدر: نوفوستي