كوبا تطلب المساعدة في احتواء حريق مستودع وقود أدى لمقتل شخص على الأقل وإصابة العشرات

طلبت كوبا المساعدة في احتواء حريق ضخم وقع في مستودع وقود أصابته صاعقة الجمعة وأدى إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة 121 شخصا وفقد 17 من رجال الإطفاء.

وقالت الرئاسة الكوبية في بيان لها إنها "طلبت المساعدة والمشورة من الدول الصديقة ذات الخبرة في حرائق الوقود" للمساعدة في إخماد الحريق.

وأضافت أن 5 أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، و3 آخرين في حالة خطيرة للغاية، وجميعهم يرقدون في المستشفى، مشيرة إلى أن وزيرة الطاقة ليفان أرونتي من بين الجرحى.

وتابعت أن 17 من رجال الإطفاء في عداد المفقودين، وهم الأقرب إلى الحريق في منطقة ماتانزاس الصناعية التي تقع على بعد 100 كيلومتر شرقي هافانا.

وأكد مسؤولون في مقاطعة ماتانزاس الغربية حيث وقع الحدث إنه تم إجلاء حوالي 1900 شخص من المنطقة.

وقال مسؤول الصحة بالمقاطعة لويس أرماندو وونغ في مؤتمر صحفي السبت إنه تم العثور على أول جثة في الموقع.









المصدر: "أ ف ب"