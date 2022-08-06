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الدفاع الروسية: الأمم المتحدة تعرقل عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيا النووية

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الدفاع الروسية: الأمم المتحدة تعرقل عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيا النووية
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موظفو الأمم المتحدة يخلقون عقبات أمام قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل المراقبة الدولية لحالة محطة زابوروجيا النووية بعد القصف الأوكراني.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن "موظفو الأمم المتحدة يواصلون خلق عقبات أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية للرصد الدولي الموضوعي لحالة محطة زابوروجيا النووية".

وأكد على أن هذا ليس أول استفزاز من هذا القبيل لنظام كييف في المنشآت الإشعاعية الخطرة.

وشدد على أن "قصف الجماعات المسلحة الأوكرانية لأراضي محطة زابوروجيا النووية أمر متعمد ومنتظم، ويشكل تهديدا حقيقيا للأمن النووي ليس فقط على أوكرانيا، ولكن على أوروبا أيضا".

المصدر: نوفوستي

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