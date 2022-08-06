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إسرائيل توجه بحظر التجمعات لأكثر من 10 أشخاص وتقييد التنقل وإغلاق المؤسسات التجارية

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إسرائيل توجه بحظر التجمعات لأكثر من 10 أشخاص وتقييد التنقل وإغلاق المؤسسات التجارية
Gettyimages.ru
تل أبيب
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أصدرت السلطات الإسرائيلية تعليمات تحظر من خلالها تتجمع أكثر من 10 أشخاص في أماكن مفتوحة، وتقييد حركة الأفراد وإغلاق المؤسسات التجارية.

وأصدرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعليمات سارية حتى يوم الأحد الساعة 18:00 مساء تقضي بوقف العملية الدراسية في مناطق غلاف غزة والنقب وبئر السبع.

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وكما تمنع التجمع لأكثر من 10 أشخاص في مناطق مفتوحة وإغلاق المصالح التجارية وفر قيود على الأعمال في ما يخص تنقل الأفراد.

كما وجهت باستمرار توقف حركة القطارات لليوم الخامس على التوالي في مناطق عسقلان وبئر السبع.



المصدر: RT



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