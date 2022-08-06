قائد فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي: إذا أوقفت حركة الجهاد نيرانها سيصبح الأمر "وراءنا"

قال فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي العميد نمرود الوني مساء يوم السبت، هناك هدف واحد هو وقف التهديد وإذا أوقفت حركة الجهاد نيرانها سيصبح الأمر وراءنا.

وأضاف قائد لواء غزة بالجيش الإسرائيلي إن "حماس" كانت حكيمة في قرارها عدم الانضمام الى جانب الجهاد الإسلامي.

كما أكد أن حماس ليست جزء من الموضوع، مشيرا إلى أنهم لا يعترفون باستعداداتها في الوقت الحالي.

وصرح العميد نمرود الوني بأنهم يواصلون مهاجمة المسلحين وإلحاق الأذى بهم، مبينا أنهم سيستهدفون المزيد من الأهداف.

وأوضح قائلا: "إذا واصلنا النشاط المستهدف، فلن نضطر إلى توسيع الحملة لتشمل منظمات أخرى".

מפקד אוגדת עזה, תא"ל נמרוד אלוני, ל-@MichalRabi: "יש מטרה אחת ברורה - להפסיק את האיום. אם הג'יהאד ינצור את האש, האירוע יהיה מאחורינו. חמאס לא חלק מהעניין, לא מזהים כרגע היערכות שלו"#חדשותהערבpic.twitter.com/wEDMhpUpmb — כאן חדשות (@kann_news) August 6, 2022

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت مساء الجمعة "استشهاد القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري "أبو محمود" خلال قصف إسرائيلي على قطاع غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل 15 ناشطا في الحركة بينهم الجعبري خلال قصف شقة سكنية وسط قطاع غزة.

وأظهر مقطع بثته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية لحظة استهداف المكان بعدة صواريخ.

هذا، وأعلنت "سرايا القدس" السبت إطلاق عملية "وحدة الساحات"، وأكدت مواصلة إطلاق رشقاتها الصاروخية، باتجاه مواقع إسرائيلية.

المصدر: وسائل إعلام عبرية