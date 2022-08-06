لوغانسك: قوات كييف تنسحب من مرتفعات استراتيجية قرب أرتيموفسك

أعلن فيتالي كيسيليف، مساعد وزير الشؤون الداخلية لجمهورية لوغانسك، أن قوات كييف انسحبت من المرتفعات الاستراتيجية التي تقع بالقرب من أرتيموفسك.

وكتب كيسيليف على قناته في تيليغرام: "تخلت القوات الأوكرانية عن المرتفعات الاستراتيجية التي تطل على أرتيموفسك وتراجعت إلى المدينة".

وأضاف أن أسباب انسحاب القوات الأوكرانية غير معروفة، "وباعتبار أن معظم الخنادق سليمة، كان يمكن للجيش الأوكراني الدفاع عن نفسه هنا لفترة طويلة".

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على الصمود لفترة طويلة في المدينة، لأن "هذه المرتفعات تسمح بالتحكم في الموقف".

المصدر: تاس