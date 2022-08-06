الرقيب الداغستاني الذي أنقذ رفاقه في أوكرانيا يتلقى وسام الشجاعة

أعلن المكتب الرئاسي بجمهورية داغستان الروسية أن رئيس الجمهورية، سيرغي مليكوف، منح وسام الشجاعة للرقيب، إبراهيم خليل غاجييف، الذي أنقذ رفاقه خلال العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

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وأفاد المكتب بأن رئيس داغستان اتصل بغاجييف الذي تعرض لإصابات في الوجه، بعد أن عرف بتصرفاته وشكره شخصيا على شجاعته.

وأضاف البيان: "جرت مراسم منح وسام الشجاعة للداغستاني غاجييف في دار الصداقة في عاصمة الجمهورية محج قلعة. وقم رئيس الجمهورية، سيرغي مليكوف، بمنح الوسام".

في وقت سابق مُنح إبراهيم غاجييف وسام خدمة جمهورية داغستان.

المصدر: نوفوستي