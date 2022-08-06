موسكو تدعو أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى ضبط النفس
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تدعو أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى ضبط النفس والعودة إلى نظام وقف إطلاق النار.
وأضافت زاخاروفا:"إن موسكو قلقة للغاية من اندلاع جولة جديدة من العنف المسلح في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وجاء تصعيد آخر نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة في 5 أغسطس ، وردا على ذلك شنت فصائل فلسطينية قصفا عشوائيا واسع النطاق على الأراضي الإسرائيلية"
ووفقا لها ، فإن روسيا تتابع بقلق عميق وترى أن مثل هذا التطور للأحداث "محفوف باستئناف المواجهة العسكرية الشاملة والمزيد من التدهور في الوضع الإنساني المؤسف بالفعل في غزة".
وأضافت زاخاروفا: "ندعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع تصعيد الأعمال العدائية، والعودة على الفور إلى وقف دائم لإطلاق النار".
المصدر: نوفوستي