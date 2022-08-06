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الصين ترسل 20 طائرة و14 سفينة نحو تايوان في إطار المناورات العسكرية

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الصين ترسل 20 طائرة و14 سفينة نحو تايوان في إطار المناورات العسكرية
Gettyimages.ru
مقاتلة من طراز "J-16"، أرشيف
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أعلنت وزارة دفاع تايوان أن الجيش الصيني أرسل 20 طائرة و14 سفينة عسكرية نحو الجزيرة في اليوم الثالي من مناوراته الواسعة النطاق حول تايوان.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر في صفحتها الرسمية على "تويتر" أن الصين أرسلت 4 مقاتلات من طراز "J-11" و4 مقاتلات من طراز "J-16" و10 مقاتلات من طراز "سو-30"، بالإضافة طائرة النقل العسكرية الثقيلة من طراز "Y-20 "، وطائرة واحدة مضادة للغواصات من طراز "Y-8".

وأضاف البيان أن تايوان بعثت دورية جوية لمراقبة الوضع، كما نشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.

وانطلقت المناورات العسكرية الصينية بالذخيرة الحية حول تايوان في الخميس الماضي، وذلك ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان.

المصدر: نوفوستي

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