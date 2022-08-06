الذكرى الـ77 لقصف مدينة هيروشيما بالقنبلة الذرية

يحيي العالم اليوم الجمعة الذكرى الـ77 لقصف مدينة هيروشيما اليابانية بالقنبلة الذرية الأمريكية، وهو حدث من أبشع المآسي في تاريخ البشرية.

وفي 6 أغسطس عام 1945 استخدمت الولايات المتحدة - وذلك لأول مرة في تاريخ البشرية – الأسلحة الذرية في ظروف القتال، واختبرت فعاليتها بالفعل على السكان المدنيين.

ففي الساعة الثامنة صباحا تقريبا (بتوقيت اليابان) أسقطت طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي على مدينة هيروشيما القنبلة الذرية التي أطلقت عليها لقب "الولد الصغير". وانفجرت القنبلة على ارتفاع 576 مترا فوق سطح الأرض. وأدى القصف إلى مقتل نحو 80 ألف شخص في لحظة واحدة، فيما لقي عشرات الآلاف مصرعهم فيما بعد من تداعياتها. ولا تزال الحصيلة الدقيقة لضحايا الكارثة غير معروفة حتى الآن.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية