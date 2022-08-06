نيكاراغوا.. اتهام الكنيسة الكاثوليكية "بالتحريض على الكراهية"

تتهم سلطات نيكاراغوا الكنيسة الكاثوليكية في البلاد بـ"التحريض على الكراهية"، مدينة الوضع الذي نشأ بتحريض من أسقف مدينة في شمال شرق البلاد، تحاصره الشرطة منذ الخميس في مقره.

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وأعلنت الشرطة أمس الجمعة في بيان رسمي، أنها تتهم السلطات العليا للكنيسة الكاثوليكية لأبرشية ماتاغالبا برئاسة الأسقف رولاندو خوسيه ألفاريز لاغوس "بمحاولة تنظيم مجموعات عنيفة وتحريضها على ارتكاب أعمال كراهية ضد السكان".

وترأس رئيس الأساقفة رولاندو ألفاريز، الذي ينتقد حكومة الرئيس النيكاراغوي دانيال أورتيغا باستمرار، قداسا الجمعة بثت وقائعه مباشرة من أبرشيته في ماتاغالبا (130 كلم شمال شرق العاصمة ماناغوا)، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ألفاريز (55 عاما) خلال القداس إن شرطة مكافحة الشغب ما زالت "تغلق شارع" الأبرشية . وأضاف الأسقف، الذي منع منذ الخميس من الوصول إلى الكاتدرائية التي تقع على بعد أربعة شوارع، أن "الباب الرئيسي وموقف السيارات مغلقان" من قبل الشرطة.

ورأت الشرطة في بيانها أن "أعمال" الأسقف تهدف إلى "زعزعة استقرار دولة نيكاراغوا ومهاجمة السلطات الدستورية".

وأعلنت الشرطة التي منعت منذ الخميس الأسقف والكهنة من مغادرة الأبرشية أنها "فتحت تحقيقا لتحديد المسؤولية الجنائية للمتورطين في هذه الأعمال الإجرامية"، مؤكدة أن "الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق سيبقون في مكانهم".

المصدر: أ ف ب