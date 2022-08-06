بيني غانتس يأمر بمواصلة شن هجمات ضد أهداف لحركة "الجهاد الإسلامي" واستهداف مصادر إطلاق الصواريخ

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم السبت، بـ"التركيز على إحباط محاولات إطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية"، وذلك بعد جلسة تقييم أمني أجراها.

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وأمر غانتس بمواصلة شن هجمات ضد أهداف لحركة "الجهاد الإسلامي" واستهداف مصادر إطلاق الصواريخ.

من جهته، قال رئيس المجلس الإقليمي الإسرائيلي إشكول، غادي ياركوني: "سنعطي الجيش حرية العمل في غزة، لكن لا يمكننا تقبل أن تكون هناك عملية كل 6 أشهر تستمر أسبوعين إلى 3 أسابيع، لذا عليه (الجيش) الآن الضرب بقوة، وزيادة قوة الردع".

وأفاد مراسلنا بحركة نشطة لآليات الجيش الإسرائيلي في محيط بوابة أبو مطبق شرق رفح.

المصدر: RT