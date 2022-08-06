 
مباشر

بيني غانتس يأمر بمواصلة شن هجمات ضد أهداف لحركة "الجهاد الإسلامي" واستهداف مصادر إطلاق الصواريخ

أخبار العالم

بيني غانتس يأمر بمواصلة شن هجمات ضد أهداف لحركة
AP
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tk9b

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم السبت، بـ"التركيز على إحباط محاولات إطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية"، وذلك بعد جلسة تقييم أمني أجراها.

إقرأ المزيد
الجيش الإسرائيلي: حضرنا لعملية عسكرية لمدة أسبوع ضد حركة
الجيش الإسرائيلي: حضرنا لعملية عسكرية لمدة أسبوع ضد حركة "الجهاد الإسلامي" في غزة

وأمر غانتس بمواصلة شن هجمات ضد أهداف لحركة "الجهاد الإسلامي" واستهداف مصادر إطلاق الصواريخ.

من جهته، قال رئيس المجلس الإقليمي الإسرائيلي إشكول، غادي ياركوني: "سنعطي الجيش حرية العمل في غزة، لكن لا يمكننا تقبل أن تكون هناك عملية كل 6 أشهر تستمر أسبوعين إلى 3 أسابيع، لذا عليه (الجيش) الآن الضرب بقوة، وزيادة قوة الردع".

وأفاد مراسلنا بحركة نشطة لآليات الجيش الإسرائيلي في محيط بوابة أبو مطبق شرق رفح.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا