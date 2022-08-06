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البحرية التركية تتسلم مسيرة "آق صونغور" جديدة

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البحرية التركية تتسلم مسيرة
الأناضول
مسيرة مسلحة من طراز "آق صونغور"
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تسلمت القوات البحرية التركية طائرة مسيرة مسلحة جديدة من طراز "آق صونغور" محلية الصنع، بعد استكمالها اختبارات القبول بنجاح في ولاية موغلا جبنوب غربي البلاد.

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وبحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، جرى تسليم الطائرة المسيرة الجديدة لقيادة القوات البحرية بعد استكمال اختبارات القبول بنجاح في قيادة القاعدة الجوية البحرية في قضاء دالامان.

وتمنت الوزارة أن تعود الطائرة المسيرة الجديدة بالخير على القوات البحرية التركية.

ومسيرة "آق صونغور" المسلحة، من إنتاج شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، وهي تعمل بمحركين محليين.

وبإمكان هذه المسيرة التركية نقل حمولة يفوق وزنها 750 كيلوغراما، والتحليق على ارتفاع 25 ألف قدم طوال مدة 50 ساعة في حد أقصى.

وكانت "آق صونغور" قد حلقت للمرة الأولى في الأجواء عام 2019، لتجتاز بعدها بنجاح كافة الاختبارات التي خضعت لها.

المصدر: الأناضول

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