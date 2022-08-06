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حقوقي أمريكي: العفو الدولية كشفت حقائق "غير مريحة" حول القوات الأوكرانية

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حقوقي أمريكي: العفو الدولية كشفت حقائق
Sputnik
أرشيف
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صرح الحقوقي الأمريكي، أجامو بركة، أن منظمة العفو الدولية كشفت في تقريرها الذي تم نشره منذ عدة أيام، حقائق غير مريحة عن القوات الأوكرانية، التي تفضل وسائل الإعلام الغربية إخفاءها.

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وكتب بركة في صفحته على "تويتر"، أمس الجمعة: "يشير (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي الآن إلى أن منظمة العفو الدولية قد وقعت تحت تأثير دعاية الكرملين، لأنها أشارت إلى حقائق واضحة كانت تخفيها الصحافة الغربية عن استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للمدنيين كدروع بشرية".

ونشرت منظمة العفو الدولية، الخميس الماضي، تقريرا جديدا يكشف حقائق انتهاك أوكرانيا لأساليب إجراء الحرب، وقيامها بنشر أسلحتها ومعداتها العسكرية في المدارس والمستشفيات.

المصدر: تاس

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