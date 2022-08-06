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سلطات خيرسون ترفض الاعتراف بـ "الحاكم" الذي عينته كييف

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سلطات خيرسون ترفض الاعتراف بـ
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قال نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون، كيريل ستريموسوف، إن منطقة خيرسون لم تعد خاضعة للولاية القضائية لأوكرانيا، ولن تنفذ فيها أي قرارات تتخذتها سلطات كييف بشأن المنطقة.

وأضاف ستريموسوف:"جميع قرارات النخبة النازية في كييف، ليست مرسوما بالنسبة لنا.. فهذه القرارات جنائية بطبيعتها. منطقة خيرسون لم تعد في الواقع خاضعة لسلطة النخبة النازية التي استولت على السلطة في أوكرانيا".

ولفت إلى أن سلطات خيرسون "بشكل عام لا تعترف بأي تصريحات صادرة من نظام كييف لأن هذا النظام تجاوز مبدأ الأخلاق بقصفه المنطقة والتعبير عن فرحته بالدمار والموت تجاه المدنيين".

وأكد ستريموسوف أن "رئيس إدارة المنطقة" الذي عينته كييف "لن تطأ قدمه أبدا منطقة خيرسون".

واختتم حديثه قائلا: "إنه حاكم افتراضي. إنه دمية".

في وقت سابق، قال ممثل الحكومة الأوكرانية في البرلمان الأوكراني، تاراس ميلنيتشوك، إن مجلس الوزراء وافق على ترشيح ياروسلاف يانوشيفيتش لمنصب "رئيس" إدارة منطقة خيرسون.

المصدر: نوفوستي

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