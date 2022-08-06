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الروسي فينيك يمثل أمام المحكمة الأمريكية

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الروسي فينيك يمثل أمام المحكمة الأمريكية
Legion-Media Giorgos Zachos / SOPA Images/Sipa USA
المواطن الروسي ألكسندر فينيك المتهم بتبييض الأموال في الولايات المتحدة
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أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن المواطن الروسي ألكسندر فينيك المتهم بتبييض مليارات الدولارات عبر منصة لتجارة العملات الرقمية، مثل أمام المحكمة الأمريكية في ولاية كاليفورنيا.

وقالت الوزارة في بيان لها،أن فينيك "لأول مرة مثل أمام القاضية سالي كيم في المحكمة الفدرالية بسان فرانسيسكو".

ومن المتوقع أن تبدأ المرافعات القضائية في قضية فينيك بعد أسابيع أو ربما أشهر من ظهوره الأول أمام المحكمة.

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يذكر أن السلطات الأمريكية تتهم فينيك بتييض ما بين 4 و9 مليارات دولار عبر منصة BTC-e لتجارة العملات الرقمية. وتم اعتقاله بطلب أمريكي في اليونان عام 2017.

وبعد اعتقاله في اليونان طالبت كذلك فرنسا وروسيا بتسليمه، حيث يواجه اتهامات جنائية أيضا.

وقررت اليونان تسليمه لفرنسا، على الرغم من أن المتهم طلب تسليمه لروسيا. وبعد قبوعه في السجن الفرنسي تمت إعادته إلى اليونان، ومن هناك تم تسليمه للولايات المتحدة.

وأعربت الخارجية الروسية عن استيائها إزاء تسليم المواطن الروسي للولايات المتحدة.

المصدر: تاس

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