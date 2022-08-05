انقطاع الكهرباء عن أكثر من 10 آلاف شخص جراء القصف الأوكراني على مقاطعة زابوروجيا

أكد عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة زابوروجيا فلاديمير روغوف انقطاع الكهرباء عن أكثر من 10 آلاف شخص من السكان بعد القصف الأوكراني على أراضي المحطة النووية.

وقال إن أكثر من 10 آلاف شخص بدون كهرباء الآن، حيث تم فصل الطاقة عن منطقتين. ويجري العمل على إصلاح الكهرباء، ومن المتوقع عودتها قريبا.

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وأضاف روغوف أنه نتيجة القصف، اندلع حريق في الأراضي التابعة لمحطة الطاقة النووية، وتم إطفاءه.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت الأراضي التابعة لمحطة زابوروجيا النووية.

وحذرت الدفاع الروسية من أن القصف المدفعي للجيش الأوكراني على الأراضي التابعة لمحطة زابوروجيا النووية يمكن أن يؤدي إلى حريق كبير وحوادث إشعاعية.

المصدر: تاس