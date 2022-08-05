هنغاريا وبولندا تعارضان خطة الاتحاد الأوروبي لتخفيض استهلاك الغاز

قال مجلس الاتحاد الأوروبي إن هنغاريا وبولندا صوتتا ضد خطة الاتحاد لخفض استهلاك الغاز طوعا مع إمكانية فرض الخفض الالزامي لاحقا.

وأشار المجلس في وثيقة له، يوم الجمعة، إلى أن "جميع الوفود صوتت إلى جانب قواعد المجلس بشأن الإجراءات المنسقة لخفض الطلب على الغاز، باستثناء وفدي هنغاريا وبولندا اللذين صوتا ضد".

وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي أنه على الرغم من معارضة البلدين المذكورين، أيدت الاغلبية الساحقة الخطة.

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وكانت المفوضية الأوروبية قد عرضت في 20 يوليو الماضي خطة لخفض استهلاك الغاز في الاتحاد، واتفق عليها وزراء الطاقة لدول الاتحاد مع إدخال بعض التعديلات عليها.

وتم الاتفاق على الخفض الطوعي لاستهلاكالغاز بنسبة 15% خلال الفترة بين 1 أغسطس و31 مارس المقبل، مقارنة بمعدل استهلاك الغاز خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ويتخذ الاتحاد الأوروبي تلك الإجراءات تحسبا لتقليص أو وقف إمدادات الغاز من روسيا.

المصدر: نوفوستي