الصين: معظم الدول لا تدعم الغرب والعقوبات ضد روسيا

أكد السفير الصيني لدى فرنسا ليو شاي أن معظم الدول لا تدعم تصرفات الحلف الغربي فيما يتعلق بأوكرانيا ولن تنضم إلى العقوبات ضد روسيا.

وقال السفير الصيني: "لا تتفق معظم الدول النامية مع التحالف الغربي فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية ولا تؤيد فرض عقوبات على روسيا".

إقرأ المزيد

ونوه إلى أن الولايات المتحدة "تفقد نفوذها بشكل متزايد، بما في ذلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ". ولهذا فإن الولايات المتحدة تريد إثارة الخلاف في الوضع الإقليمي.

وشدد على أن "هذا ليس في مصلحة دول المنطقة، لكن الولايات المتحدة مهتمة بالحفاظ على هيمنتها".

وأكد على أن "موقف الصين ثابت. بكين تدعو دائما إلى احترام وحدة أراضي وسيادة الدول".

وأضاف: "نحن نؤيد أيضا مراعاة المخاوف المشروعة لكل دولة، بما في ذلك روسيا"، مشيرا إلى أن "السبب الجذري للأزمة الأوكرانية كان توسع الناتو، الذي بدأ في التسعينيات". مؤكدا أن "هذه مشكلة خطيرة لأمن روسيا".

وتابع: "عرضت روسيا على الغرب عدة مرات الجلوس على طاولة المفاوضات لبحث هذه القضية، لكن الولايات المتحدة وحلف الناتو رفضا باستمرار".

المصدر: تاس