أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو مستاءة من الإجراءات غير الودية التي اتخذتها السلطات اليونانية لتسليم فينيك إلى الولايات المتحدة.

وقالت زاخاروفا في بيانها: "روسيا لا تترك مواطنيها في ورطة. والدبلوماسيون الروس سيفعلون كل ما في وسعهم لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة".

وأكدت أن روسيا مستاءة من التصرفات غير الودية للسلطات اليونانية، التي قامت، بضغط من واشنطن، بتسليم مواطننا ألكسندر فينيك للولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن المشاركة القوية لأثينا في هذا العمل غير القانوني الآخر كان دليل آخر على مسار المواجهة ضد بلدنا.

المصدر: تاس