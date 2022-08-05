أفغانستان.. 8 قتلى بتفجير في كابل

ارتفعت حصيلة هجوم بقنبلة في العاصمة الأفغانية كابل الجمعة إلى ثمانية قتلى و18 جريحا، وفق ما أعلن مسؤولون.

واستهدف الهجوم حيا شيعيا في العاصمة كابل.

وأعلنت الشرطة أن "الفرق الامنية تحاول العثور على المنفّذين". وكان متحدّث باسم الشرطة قد أشار إلى أن "متفجرات وضعت في عربة خضار وانفجرت بين المارة" في شارع تجاري مزدحم في الحي الواقع في غرب كابل.

وأظهرت لقطات فيديو العديد من الأشخاص على الأرض غارقين في الدماء.

وتبنى تنظيم داعش في السابق عددا من التفجيرات في أفغانستان.

المصدر: ا ف ب