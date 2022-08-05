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غوتيريش يقول إن "من المستحيل" حل مشاكل العالم من دون حوار صيني-أميركي

أخبار العالم

غوتيريش يقول إن
Gettyimages.ru
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى حوار "فاعل" بين الصين والولايات المتحدة، وفق ما صرّح الجمعة متحدث باسمه.

واعتبر غوتيريش أن "من المستحيل" حل "المشاكل الأكثر إلحاحا" على غرار الاحترار المناخي العالمي من دون حوار "فاعل" بين الصين والولايات المتحدة، وفق ما صرّح الجمعة متحدث باسمه.

وفي مؤتمر صحافي بشأن إعلان بكين تعليق التعاون مع واشنطن في عدد من الملفات من بينها مكافحة التغير المناخي، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش "أعتقد أنه بنظر الأمين العام، من المستحيل حل المشاكل الأكثر إلحاحا في العالم من دون حوار وتعاون فاعلين بين البلدين".

المصدر: ا ف ب

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