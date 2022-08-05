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الرئاسة الفلسطينية تدين القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وتطالب بوقفه فورا

أخبار العالم

الرئاسة الفلسطينية تدين القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وتطالب بوقفه فورا
Globallookpress Ahmed Abed
قطاع غزة
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أدانت الرئاسة الفلسطينية القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالبت بوقفه فورا.

ونقلت وكالة "وفا" أن "الرئاسة الفلسطينية، تدين العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، وطالبت بوقفه فورا، وحملت قوات الاحتلال مسؤولية هذا التصعيد الخطير".

وأضافت: "طالبت الرئاسة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل، بوقف العداون على أبناء شعبنا في كل مكان وتحديدا في غزة، وتوفير الحماية الدولية لهم".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن القصف أدى إلى إصابة 40 شخصا ومقتل 8 أشخاص أيضا.

المصدر: وفا

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