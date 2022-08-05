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موسكو تدعو واشنطن إلى إعادة الأسلحة النووية الأمريكية إلى أراضيها

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موسكو تدعو واشنطن إلى إعادة الأسلحة النووية الأمريكية إلى أراضيها
Gettyimages.ru Omer Messinger/Sipa USA
صورة أرشيفية
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أكد أندريه بيلوسوف، نائب رئيس الوفد الروسي، في مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، أنه على واشنطن إعادة أسلحتها النووية إلى أراضيها.

وقال بيلوسوف: "يجب أن تعود الأسلحة النووية الأمريكية إلى الأراضي الوطنية، ويجب إزالة البنية التحتية لانتشارها في أوروبا، ويجب على الناتو أن يوقف تدريب المهام النووية المشتركة".

وأكد أيضا ممثل الصين في مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أن الولايات المتحدة تنتهك معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية بنقلها إلى دول ثالثة.

المصدر: نوفوستي

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