إسرائيل تعلن "حالة التأهب القصوى" واستدعاء الاحتياط

جنود إسرائيليون ـ (وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا") ـ أرشيف

قررت الشرطة الإسرائيلية رفع درجة التأهب إلى القصوى، بسبب التطورات في قطاع غزة، الذي بدأ في وقت سابق اليوم بقصف على القطاع أدى إلى 8 قتلى فلسطينيين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الشرطة ستكون مستعدة لتجنيد 10 سرايا من الاحتياط.

بينما ذكرت "هآرتس" أن الجيش استدعى قوات الاحتياط، ونقل لواء النخبة "جولاني" وسلاح المدرعات إلى حدود قطاع غزة.

وجاء التجنيد الواسع لجنود الاحتياط بأمر استثنائي، وبموافقة وزير الدفاع، وذلك بناء على تقييم الوضع الأمني، و"بهدف تعزيز القوات في القيادة الجنوبية وفي الدفاع الجوي والجبهة الداخلية والقوات القتالية ومقرات القيادة"، حسب وسائل الإعلام العبرية.

المصدر: وسائل إعلام عبرية