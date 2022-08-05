الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات لعمليات القصف نفذها على قطاع غزة

نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد التقطت من الجو للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي راح ضحيته 8 أشخاص، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن القصف أدى إلى إصابة 40 شخصا أيضا.

ونعت "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، "القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري "أبو محمود"، قائلة إنه "ارتقى شهيدا في جريمة اغتيال صهيونية غادرة استهدفته في مدينة غزة".

المصدر: تاس