تغيير مسار إقلاع الطائرات من مطار "بن غوريون" وسط ترقب لإطلاق صواريخ فلسطينية من قطاع غزة

ذكرت مصادر إسرائيلية أنه تم تغيير مسار إقلاع الطائرات من مطار "بن غوريون"، وذلك بسبب التصعيد الأمني في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم أيضا إغلاق شواطئ عسقلان، بسبب التوتر الأمني والتصعيد مع غزة.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن مستشفى سوروكا في بئر السبع أعلن حالة الطوارئ والاستعداد لكل سيناريو ممكن، وأضافت أنه يجري عملية نقل للمرضى إلى المناطق المحصنة.

بينما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الشرطة رفعت درجة التأهب في صفوف الشرطة الإسرائيلية خشية من أحداث مماثلة للعام الماضي، وذلك في أعقاب تقييم أمني فع حالة التأهب.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية