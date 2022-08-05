تحذيرات من انهيار أوكرانيا بسبب بطء الغرب في إرسال المساعدات المالية

انتقدت نائبة المدير التنفيذي لمركز الإستراتيجية الاقتصادية لأوكرانيا ماريا ريبكو، الدول الغربية على بطئها الكبير في تقديم المساعدات المالية إلى كييف.

وأشارت ريبكو في مقالة نُشرت في صحيفة "فورين بوليسي" إلى أن السياسيين في الولايات المتحدة وأوروبا يناقشون بحماس "خطة مارشال" لأوكرانيا، ليس فقط لأنها تعطي الأمل لسكانها، ولكن أيضا لأنه لا يتعين دفع ثمنها.

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وتابعت: "يقدم الغرب وعودا سخية، ولكنه يفي بها ببطء مخيب للآمال. وبشكل إجمالي يجب تقديم أكثر من 31 مليار يورو لدعم الميزانية من أهم المانحين لأوكرانيا. ولكن بين فبراير و28 يونيو، تم أرسال حوالي 7.6 مليار فقط".

في غضون ذلك، يتم استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.

وبلغ احتياطي النقد الأجنبي لأوكرانيا 23 مليار دولار في نهاية يونيو.

وحذرت ريبكو من أن معدل الإنفاق الحالي يعني أن الدولة ستكون قريبا على شفا الانهيار المالي إذا لم يتم تسريع المساعدة.