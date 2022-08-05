 
مباشر
عاجل
سرايا القدس تنشر اسماء 7 من عناصرها قتلوا في الغارات الإسرائيلية مساء اليوم

حماس: العدو الإسرائيلي بدأ التصعيد على المقاومة وعليه أن يدفع الثمن

أخبار العالم

حماس: العدو الإسرائيلي بدأ التصعيد على المقاومة وعليه أن يدفع الثمن
AP
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tk58

أكدت حركة حماس أن إسرائيل هي من بدأت التصعيد وارتكبت جريمة جديدة وعليها أن تدفع الثمن وتتحمل المسؤولية عنها.

وقالت الحركة في بيانها: "العدو الإسرائيلي من بدأ التصعيد على المقاومة في غزة وارتكب جريمة جديدة وعليه ان يدفع الثمن ويتحمل   المسؤولية الكاملة عنها".

إقرأ المزيد
إسرائيل تطلق عملية
إسرائيل تطلق عملية "الفجر الصادق" ضد الجهاد الإسلامي في غزة (فيديو)

وأضافت: "المقاومة بكل أذرعها العسكرية وفصائلها موحدة في هذه المعركة وستقول كلمتها وبكل قوة ولم يعد ممكنا القبول باستمرار هذا الوضع على ما هو عليه ".

وتابع: "المقاومة الباسلة ستدافع عن شعبنا وأهلنا في القطاع وبكل ما تملك وستوازن الردع وستبقى تلاحق الاحتلال وستهزمه كما هزمته في كل المعارك وفي كل الساحات، وفي مقدمتها هذه المعركة أيضا، وعلى كل الساحات أن تفتح نيرانها على العدو وقطعان المستوطنين".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور