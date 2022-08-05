تايوان: 68 طائرة و13 سفينة حربية صينية عبرت الخط الأوسط في المضيق

أعلن الجيش التايواني أن 68 طائرة صينية مقاتلة و13 سفينة حربية صينية عبرت "الخط الأوسط" الواقع على طول مضيق تايوان، خلال المناورات العسكرية التي أجرتها قوات بكين اليوم الجمعة.

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وقال الجيش التايواني في بيان: "ندين الجيش الشيوعي لعبوره المتعمد الخط الأوسط للمضيق وقيامه بمضايقات في البحر والجو في محيط تايوان".

ومن النادر أن تعبر طائرات وسفن حربية الخط الأوسط، على الرغم من التوغلات الصينية التي أصبحت تتكرر منذ إعلان بكين في 2020 أن الحدود غير الرسمية لم تعد موجودة.

وعبور الخط الأوسط مسألة حساسة لأن مضيق تايوان ضيق ولا يتجاوز عرضه 130 كيلومترا (81 ميلا) في أضيق نقطة فيه، وتزيد عمليات التوغل من مخاطر وقوع حوادث عسكرية.

المصدر: أ ف ب