الكرملين: نتفهم مخاوف الشركاء الأتراك

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن لدى تركيا مخاوف مشروعة بشأن سوريا وستتم مناقشة نوايا إجراء عملية عسكرية تركية في سوريا في اجتماع الرئيسين اليوم.

جاء ذلك ردا على سؤال من الصحفيين حول إذا ما كانت روسيا قلقة بشأن نوايا تركيا إجراء عملية عسكرية في سوريا، وما إذا كانت روسيا ستحاول إثناء الرئيس التركي عن عزمه، حيث قال بيسكوف إنه سوف تتم مناقشة نوايا أنقرة إجراء عملية عسكرية في سوريا، وقال إن الكرملين يتفهم مخاوف الشركاء الأتراك، إلا أن المهم هو "منع زعزعة استقرار الأوضاع".

وتابع بيسكوف: "إن لدى تركيا مخاوف مشروعة لأسباب أمنية، ونحن بالطبع نأخذها في الاعتبار، إلا أنه من المهم جدا عدم السماح بأي أعمال قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في سوريا".

المصدر: نوفوستي