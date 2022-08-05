إسرائيل تعلن انتهاء مناورات مشتركة مع الجيش الأمريكي في عمق البحر الأحمر

أعلنت إسرائيل اختتام المناورة البحرية المشتركة "نوبل روز" التي جرت في عمق البحر الأحمر بالمشاركة مع قوات من الأسطول الخامس للجيش الأمريكي، حيث جرت فيها محاكاة سيناريوهات متنوعة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "في المناورة برزت القدرات المتعددة لوحدة الكوماندو البحري، ومن بينها الاستيلاء على قطعة بحرية واستخدام وسائل وأدوات بحرية متطورة".

اختتمت أمس المناورة البحرية المشتركة "نوبل روز" والتي جرت في عمق البحر الأحمر بمشاركة اسطول سفن الصواريخ ووحدة الكوماندو البحري وقوات من الأسطول الخامس الأمريكي حيث تمت محاكاة سيناريوهات عملياتية متنوعة pic.twitter.com/g30HlPilaG — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 5, 2022

وأشار قائد سلاح البحرية الإسرائيلية، اللواء دافيد ساعر سلامة، إلى أن "المجال البحري يحمل العديد من الفرص. الحفاظ على تفوق سلاح البحرية في المجال البحري من شأنه أن يشكل مساهمة مباشرة لأمن إسرائيل. في هذه المناورة، تمكنا من تعميق علاقاتنا مع أهم حليف لإسرائيل - الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "معا نجد الحلول ونتبادل المعرفة ونقوم ببلورة لغة مشتركة، موسعين بذلك مجال أنشطتنا، وأنا على ثقة من أن الحوار سيستمر ويتعزز، وسيحقق إنجازات كبيرة في المستقبل أيضا".

قائد سلاح البحرية اللواء دافيد سلامة: في المناورة تمكنا من تعميق علاقاتنا مع أهم حليف لإسرائيل-الولايات المتحدة. معًا نجد الحلول ونتبادل المعرفة ونقوم ببلورة لغة مشتركة، موسعين بذلك مجال أنشطتنا، وأنا على ثقة من أن الحوار سيستمر ويتعزز، وسيحقق إنجازات كبيرة في المستقبل أيضًا pic.twitter.com/AZ7CrE2ZXv — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 5, 2022

المصدر: RT