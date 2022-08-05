لماذا انقطعت اتصالات ماكرون الهاتفية ببوتين؟ الكرملين يجيب

لفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في معرض حديثه عن غياب الاتصالات بين الرئيسين بوتين وماكرون، إلى أن فرنسا دولة غير صديقة لروسيا.

وفي التفاصيل، أشار بيسكوف، في معرض حديثه عن الغياب الطويل لمحادثات هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى أن "فرنسا دولة غير صديقة، ولكن إذا لزم الأمر، فسيتم تنسيق المكالمة".

وقال بيسكوف بهذا الشأن: "أولا، فرنسا هي دولة غير صديقة بسبب التدابير التي تتخذها تجاه بلدنا. ولا يتصلان (بوتين وماكرون) ببعضهما لأنهما يعتقدان أن اللحظة لم تحن، وهذا ليس ضروريا في الوقت الحالي"، وجاء ذلك في إجابته على سؤال، بم يربط الكرملين الغياب الطويل لمحادثات بين بوتين وماكرون، حيث لم يتواصل الزعيمان منذ شهرين تقريبا.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية قائلا: "إذا دعت الحاجة يمكنهما الاتصال في أي لحظة".

المصدر: نوفوستي