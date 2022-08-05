بيسكوف: التوترات بعد زيارة بيلوسي لتايوان لن تهدأ قريبا وهكذا استفزازات لا تمر بدون عواقب

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن التوترات بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لتايوان لن تهدأ بسرعة، والصين تتخذ خطوات مشروعة من أجل حماية أمنها.

وأضاف بيسكوف للصحفيين: "التوتر لن يهدأ بهذه السرعة".

وتابع بيسكوف قائلا: "بطبيعة الحال، على خلفية هذه الاستفزازات، تتخذ الصين خطوات مشروعة لحماية سيادتها، وبالطبع، مثل هذه الاستفزازات لا تبقى بدون عواقب".

وأججت زيارة رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إلى تايوان التوتر بين الصين والولايات المتحدة وتايوان، إذ اعتبرت الصين أنهه تدخل في شؤونها الداخلية.

المصدر: نوفوستي