البيت الأبيض يستدعي السفير الصيني للاحتجاج على "إجراءات بكين الاستفزازية" حول تايوان

استدعى البيت الأبيض الأمريكي السفير الصيني في واشنطن، تشين جانج، وأبلغه بإدانة واشنطن تحركات بكين المتصاعدة ضد تايوان، وأكد له أن الولايات المتحدة لا تريد أزمة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، بحسب ما نقلته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية اليوم الجمعة: "بعد تحركات الصين.. استدعينا سفير جمهورية الصين الشعبية، تشين جانج، إلى البيت الأبيض لمناقشته بشأن الإجراءات الاستفزازية للصين".

وتابع كيربي قائلا: "لقد شجبنا الأعمال العسكرية لجمهورية الصين الشعبية، والتي تعتبر غير مسؤولة وتتعارض مع هدفنا الطويل الأمد المتمثل في الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض للسفير الصيني أنه يريد إبقاء جميع خطوط الاتصال مفتوحة وأنه لم يتغير شيء بشأن سياسة "الصين الواحدة" للولايات المتحدة، منوها بـأن واشنطن لا تسعى ولا تريد أزمة. لكن البيت الأبيض شدد أيضا في الوقت ذاته على أنه وجد تصرفات بكين غير مقبولة وسيدافع عن قيمه في المحيطين الهندي والهادئ.

وقال كيربي إن البيت الأبيض سلط الضوء على بيان صادر عن مجموعة الدول السبع، مشيرا أن الصين لا ينبغي أن تستخدم زيارة بيلوسي كذريعة للقيام بعمل عسكري عدواني في مضيق تايوان.

وقالت تايوان إن الصين أطلقت 11 صاروخا باليستيا في المياه قبالة سواحلها الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية، أمس الخميس.

وبحسب الصحيفة فقد سعى البيت الأبيض إلى تهدئة التوترات مع الصين قبل وأثناء زيارة بيلوسي، والتي قامت بها ضد رغبات الإدارة الأمريكية.

المصدر: واشنطن بوست