رواندا تنفي اتهامات الأمم المتحدة بشن هجمات في الكونغو الديموقراطية

نفت كيغالي ما وصفته بأنه "مزاعم باطلة" وشددت على "حقها في الدفاع عن أراضيها"، بعد تقرير للأمم المتحدة اتهم الجيش الرواندي بالتدخل في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

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وقالت المتحدثة باسم الحكومة يولاندي ماكولو في بيان مساء الخميس إن "رواندا تتمتع بالحق المشروع والسيادي في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، لا أن تكتفي بانتظار وقوع كارثة".

وكان تقرير أعده خبراء فوّضتهم الأمم المتحدة، كشف أن الجيش الرواندي تدخل في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية بشكل مباشر ودعم مجموعات مسلّحة منذ نوفمبر 2021.

وقال التقرير الذي أحيل على مجلس الأمن الدولي إن الجيش الرواندي قام "بتدخلات عسكرية ضد مجموعات مسلحة كونغولية ومواقع للقوات المسلحة الكونغولية" من نوفمبر 2021 وحتى يونيو 2022.

وأشار الخبراء إلى أن كيغالي "أرسلت تعزيزات من الجنود لحركة إم23 من أجل عمليات محددة، خصوصا عندما كان هدفها السيطرة على بلدات ومناطق استراتيجية".

و"إم23" الاسم المختصر لـ"حركة 23 مارس"، حركة تمرد سابقة يهيمن عليها التوتسي هُزمت في 2013، وحملت السلاح مجددا نهاية العام الماضي للمطالبة بتطبيق اتفاق وقع مع كينشاسا.

وتتهم كينشاسا كيغالي بدعم هذا التمرد، الأمر الذي تنفيه رواندا.

المصدر: أ ف ب