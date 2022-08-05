بلينكن: واشنطن ستتابع عرض موسكو للمحادثات حول تبادل السجناء على المستوى الرئاسي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده "ستتابع" عرض موسكو الأخير حول مسألة تبادل السجناء بين البلدين على المستوى الرئاسي.

وقال بلينكن خلال اجتماع في كمبوديا: "وزير الخارجية (الروسي سيرغي) لافروف قال هذا الصباح إنهم على استعداد للدخول في تبادل للسجناء يشمل لاعبة السلة الأمريكية غراينر". وأضاف "سنتابع الأمر".

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تصريحات بلينكن تأتي عقب تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، التي أعرب من خلالها عن استعداد روسيا لمناقشة موضوع تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، ولكن عبر قناة تم الاتفاق عليها بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

وكان لافروف قد حث في وقت سابق نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على الانخراط في "دبلوماسية هادئة" بدلا من مناقشات عامة.

وكانت روسيا قد حكمت مؤخرا على الأمريكية، بريتني غرينر، أحد أشهر لاعبات كرة السلة في العالم، بالسجن تسع سنوات. بعد أن تم توقيفها في فبراير الماضي في مطار شيريميتيفو بموسكو، إذ تم العثور على زيت الحشيش في حقيبتها.

كما يقضي المواطن الأمريكي، بول ويلان، أيضا فترة حكم بالسجن في روسيا 16 عاما في قضية تجسس.

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، فإن واشنطن تعرض على موسكو مبادلة مواطنيها الاثنين بالمواطن الروسي فيكتور بوت، الذي أدين في الولايات المتحدة بتهمة تجارة الأسلحة بشكل غير قانوني.

المصدر: أ ف ب