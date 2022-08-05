لافروف: بعثت برسالة لغوتيريش بشأن انتهاكات الولايات المتحدة

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنه بعث برسالة للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن عدم امتثال الولايات المتحدة الأمريكية لواجبات الدولة مضيفة المقر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للوزير الروسي في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، حيث قال لافروف إنه بعث مؤخرا برسالة إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة حول فشل الولايات المتحدة في الامتثال لالتزاماتها بصفتها الدولة المضيفة لمقر الهيئة الرئيسي في نيويورك.

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وقال لافروف للصحفيين: "بالنسبة لمستوى تواجدنا في أسبوع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما إذا كان وفدا من موسكو سيحضر الجمعية العامة، أم سيمنع زملاؤنا الأمريكيون، بروح الحب للحرية لديهم، وصولنا إلى هناك.. سنرى". وسيعقد الأسبوع رفيع المستوى لهذا العام في الفترة من 20-26 سبتمبر.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد رفضت مرارا وتكرارا إصدار تأشيرات لأعضاء الوفد الروسي الدبلوماسي للمشاركة في فعاليات هيئة الأمم المتحدة.

من جانبه أشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة، بصفتها الدولة المضيفة لمقر هيئة الأمم المتحدة، "لديها التزام قانوني بفعل كل ما بوسعها حتى تتمكن أي دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة، أن تشارك في فعاليات المنظمة على نحو مريح".

وخلص الوزير إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تبخل في الالتزام بهذه المسؤولية"، وهو ما دفعه ليبعث برسالته إلى الأمين العام للمنظمة، والذي بدوره ملزم بأن يطلب من الدولة المضيفة للمقر أن "تتصرف بشكل لائق".

المصدر: نوفوستي