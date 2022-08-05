أستراليا تصف المناورات الصينية قرب تايوان بـ"المبالغ فيها"

وصفت أستراليا المناورات العسكرية الصينية في محيط تايوان بـ"المبالغ فيها والمزعزعة للاستقرار"، ونددت بإطلاق الصين صواريخ بالستية باتّجاه المياه المحيطة بالجزيرة.

إقرأ المزيد

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان إن "أستراليا تشعر بقلق عميق حيال إطلاق الصين صواريخ بالستية باتجاه المياه المحيطة بساحل تايوان".

وكانت الصين قد بدأت يوم الخميس مناورات على نطاق واسع بالذخيرة الحية في المنطقة المائية القريبة من تايوان.

وانطلقت المناورات التي كانت ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه، يوم الخميس الساعة 12.00 بالتوقيت المحلي، في ست مناطق حول مياه الجزيرة، وهي ستستمر حتى الساعة 12:00 من يوم الأحد القادم.

المصدر: أ ف ب + RT