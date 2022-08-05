صحيفة: إسبانيا ستسلم لأوكرانيا 20 ناقلة جنود مدرعة

أفادت صحيفة "أل باييس" الإسبانية بأن مدريد ستسلم لكييف 20 ناقلة جنود مدرعة، مضيفة في الوقت ذاته أن هذا العدد من المركبات العسكرية "هيهات أن يرضي مطالب زيلينسكي".

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وأضافت الصحيفة أن وزارة الدفاع الإسبانية قررت نقل المركبات العسكرية الأمريكية الصنع من طراز "М113" إلى كييف.

وكتبت وسائل إعلام دولية سابقا أن أوكرانيا لا تتوفر لديها ولو 30% من الأسلحة التي تحتاج إليها كييف لشن الهجوم المضاد، مشيرة إلى أن السلطات الأوكرانية لا تأمل في الحصول على هذه الأسلحة في العام الجاري.

كما أفادت وسائل إعلام أخرى أن السلطات الإسبانية تخلت عن فكرة نقل دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا بسبب حالتها الفنية السيئة.

المصدر: RT