لافروف: ساحة جنوب شرق آسيا تتعرض إلى "عواصف"

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن ساحة ASEAN (أمم جنوب شرق آسيا) تتعرض لـ "عواصف" خطيرة، والدول في المنطقة قلقة للغاية من تخطيط "الناتو" لخلق ساحة مواجهة جديدة هنا.

جاء ذلك ضمن تصريحات الوزير الروسي في مؤتمر صحفي بالعاصمة الكمبودية بنوم بنه، اليوم الجمعة، 5 أغسطس، حيث قال لافروف إن ساحة جنوب شرق آسيا، دول ASEAN، تتعرض للاقتحام على نحو خطير، بينما تعرب الدول في المنطقة عن قلقها العميق من مخططات لتحويلها لساحة مواجهة جديدة.

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وتابع الوزير: "تحمل الرياح هنا، في نهاية المطاف، طبيعة الأعاصير الخطيرة للغاية على ساحة رابطة جنوب شرق آسيا، التي نؤكد مجددا دعمنا الكامل للحفاظ على مبادئها التي اتفقت عليها الدول العشر الأعضاء، والتي بنت عليها هذه الدول تعاونها لعقود استنادا إلى المساواة، واحترام مصالح بعضنا البعض، واتخاذ القرارات حصريا بالإجماع. تتعرض الرابطة (آسيان) لاختبار جدي من خلال محاولات استخدام مدخل الأحلاف هنا".

وقال وزير الخارجية الروسي: "إن حقيقة إعلان (الناتو) هذا العام عما يشتبه فيه الجميع، أي مزاعمه العالمية بدور مهيمن في المجال العسكري السياسي، هو تغيير نوعي خطير في الوضع بالمنطقة. فدول جنوب شرق آسيا تعودت وفقا لتقاليدها على تجنب التحركات والتصريحات المفاجئة، وهم قلقون بشدة من ظهور ساحة جديدة للمواجهة هنا".

المصدر: نوفوستي