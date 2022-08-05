لافروف: الناتو يدغدغ المشاعر العسكرية اليابانية

صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن الغرب يحاول استخدام تحالف " أوكوس" لتعزيز مصالح الناتو في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

إقرأ المزيد

وقال لافروف في مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية بنوم بنه: "هناك توجه لاستخدام (أوكوس) لتعزيز مصالح الناتو في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. في الواقع، أعضاء الناتو لا يخفون ذلك".

ولفت رئيس الدبلوماسية الروسية إلى أن "المشاعر العسكرية التي تظهر في اليابان الحديثة تستخدم بنشاط في هذا العمل".

وأشار كذلك إلى إن "اليابان ونيوزيلندا وأستراليا تنجذب إلى الأنشطة التي تشمل توسيع البنية التحتية للناتو في المنطقة التي نتواجد فيها، وتشكيل سلاسل لوجستية هنا لتلبية احتياجات الأنشطة العسكرية للناتو".

وكانت استراليا قد أبرمت في منتصف سبتمبر 2021، صفقة دفاع وأمن مع بريطانيا والولايات المتحدة بموجب شراكة "أوكوس" الجديدة.

المصدر: نوفوستي